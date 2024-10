Fuggono da Palestina e Libano, si ritrovano a Roma senza un tetto. Coppia con un neonato lasciata per strada (Di sabato 12 ottobre 2024) In emergenza abitativa, senza risorse, dopo un breve soggiorno in una struttura ricettiva gestita da religiose, una Coppia si è ritrovata a dormire in strada e solo grazie all'attivazione del Terzo Settore adesso ha un tetto sulla testa. La storia dei profughi provenienti da Libano e Palestina Romatoday.it - Fuggono da Palestina e Libano, si ritrovano a Roma senza un tetto. Coppia con un neonato lasciata per strada Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) In emergenza abitativa,risorse, dopo un breve soggiorno in una struttura ricettiva gestita da religiose, unasi è ritrovata a dormire ine solo grazie all'attivazione del Terzo Settore adesso ha unsulla testa. La storia dei profughi provenienti da

