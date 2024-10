Finisce in trappola l'italo-spagnolo "scassinatore elegante" delle casseforti (Di sabato 12 ottobre 2024) «El nino pijo», «il ragazzo elegante», diventato «il miglior ladro di casseforti di Spagna». I media locali descrivono così D.F.A., 35 anni, l’italo-spagnolo arrestato nella serata di ieri dalla Polizia di Stato dopo una lunga latitanza: a suo carico un mandato d’arresto europeo emesso da Madrid, in esecuzione di una sentenza di condanna a sei anni di reclusione per furto con scasso. Sono Feedpress.me - Finisce in trappola l'italo-spagnolo "scassinatore elegante" delle casseforti Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 12 ottobre 2024) «El nino pijo», «il ragazzo», diventato «il miglior ladro didi Spagna». I media locali descrivono così D.F.A., 35 anni, l’arrestato nella serata di ieri dalla Polizia di Stato dopo una lunga latitanza: a suo carico un mandato d’arresto europeo emesso da Madrid, in esecuzione di una sentenza di condanna a sei anni di reclusione per furto con scasso. Sono

Arrestato a Fiumicino il “Re delle Casseforti” - latitante italo-spagnolo - L’uomo, noto come “El Niño Pijo”, arrestato dopo una lunga latitanza per furti con scasso in Spagna. L’uomo, rintracciato dagli agenti mentre si allontanava da casa a bordo della sua auto a Fiumicino, è ritenuto un esperto nell’ossicombustione, una tecnica sofisticata che permette di aprire casseforti utilizzando una fiamma ossidrica per bruciare l’acciaio e il ferro fino a rompere le serrature. (Romadailynews.it)