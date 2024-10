Oasport.it - F1, Valterri Bottas vuole troppi soldi? Mick Schumacher potrebbe avere una chance in Sauber

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Una situazione ancora da mettere insieme. Mattia Binotto, l’uomo scelto da Audi per la transizione del 2025 fino all’entrata ufficiale della Casa dei Quattro Anelli in F1, sta lavorando per comporre la coppia di piloti che competerà l’anno prossimo in. Il nome di Nico Hulkenberg, profilo particolarmente gradito a Ingolstadt, è noto da tempo, mentre sul suo compagno di squadra le cose non sono chiare. Si pensava che la via della continuità con Valtterisarebbe stata portata avanti, dal momento che il finlandese è pilota esperto e conosce bene anche il team. Tuttavia, la trattativa ha subito un brusco rallentamento. Ne ha parlato la testata svizzera Blick, secondo la quale le richieste economiche del finnico sarebbero troppo esose. Per questo, viro essere delle vie alternative.