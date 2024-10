Elezioni regionali, colazione con il candidato de Pascale. Il Pd: "Occasione di confronto sui temi locali" (Di sabato 12 ottobre 2024) Domenica, 13 ottobre, dalle 9 alle 10, Michele de Pascale, candidato del centrosinistra e civici a presidente della Regione Emilia-Romagna, sarà a Gambettola. Il momento di incontro con la cittadinanza, organizzato dal Partito democratico, si terrà in Piazza Pertini e per l’Occasione saranno Cesenatoday.it - Elezioni regionali, colazione con il candidato de Pascale. Il Pd: "Occasione di confronto sui temi locali" Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Domenica, 13 ottobre, dalle 9 alle 10, Michele dedel centrosinistra e civici a presidente della Regione Emilia-Romagna, sarà a Gambettola. Il momento di incontro con la cittadinanza, organizzato dal Partito democratico, si terrà in Piazza Pertini e per l’saranno

