Ilrestodelcarlino.it - E’ morto il dottor Ovidio Stocchi. Per decenni gestì i laboratori analisi

(Di sabato 12 ottobre 2024) Cordoglio a Urbino e nell’entroterra per la morte del, 80enne, che per diversi anni ha svolto il ruolo di dirigente deldell’ospedale di Urbino.era di origini apecchiesi dove aveva trascorso la propria infanzia e dove è ancora residente la sorella Sandra. "Mi unisco sentitamente al dolore dei familiari per la scomparsa del– sottolinea il sindaco di Apecchio Vittorio Alberto Nicolucci –. Fortemente legato alla comunità apecchiese, le sue spiccate qualità professionali ed umane gli hanno consentito di raggiungere incarichi di altissima responsabilità e prestigio nell’attività medico-scientifica, conservando sempre la cordialità e la disponibilità che gli erano proprie.