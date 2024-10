Don Bigalli, voce Libera: “La situazione è grave. Mafie locali e straniere, evidente la sinergia” (Di sabato 12 ottobre 2024) Prato, 12 ottobre 2024 – “La modalità efferata richiama direttamente la logica squadrista tipica dell’intimidazione mafiosa. La sinergia tra Mafie locali e straniere appare evidente. Da tempo Libera analizza e denuncia le ambiguità circa la filiera di sfruttamento lavorativo e caporalato, la commistione di componenti mafiose, italiane e straniere, la crescente difficoltà degli organi di controllo a svolgere la loro attività, a causa degli organici inadeguati”. Parole chiare, parole come pietre. Sono le parole del coordinamento regionale di Libera, l’associazione in prima linea nel contrasto alla criminalità organizzata, il cui referente è don Andrea Bigalli, che su quanto è successo a Seano nella notte tra l’8 e il 9 ottobre ha tanto altro da dire. Don Bigalli, secondo le ricostruzioni gli aggressori sarebbero italiani. Lanazione.it - Don Bigalli, voce Libera: “La situazione è grave. Mafie locali e straniere, evidente la sinergia” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Prato, 12 ottobre 2024 – “La modalità efferata richiama direttamente la logica squadrista tipica dell’intimidazione mafiosa. Latraappare. Da tempoanalizza e denuncia le ambiguità circa la filiera di sfruttamento lavorativo e caporalato, la commistione di componenti mafiose, italiane e, la crescente difficoltà degli organi di controllo a svolgere la loro attività, a causa degli organici inadeguati”. Parole chiare, parole come pietre. Sono le parole del coordinamento regionale di, l’associazione in prima linea nel contrasto alla criminalità organizzata, il cui referente è don Andrea, che su quanto è successo a Seano nella notte tra l’8 e il 9 ottobre ha tanto altro da dire. Don, secondo le ricostruzioni gli aggressori sarebbero italiani.

