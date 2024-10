Metropolitanmagazine.it - Destry Allyn Spielberg, figlia di Steven Spielberg, debutterà alla regia

(Di sabato 12 ottobre 2024) Mentre avvia la sua carriera di regista,è pronta a dare una scossa ad Hollywood. Dopo essere stata a lungo incuriosita dal mestiere, è pronta a lanciare il suo film d’esordio Please Don’t the Children al Sitges International Film Festival. Il progetto, guidato da Michelle Dockery di Downton Abbey e Giancarlo Esposito di Breaking Bad, segue una banda di orfani che viaggiano verso sud in cerca di una nuova vita dopo che un’epidemia virale ha decimato la popolazione adulta della nazione, solo per ritrovarsi in balia di una donna psicotica che nasconde un pericoloso segreto. Per quanto riguarda il casting di questo gruppo di giovani,ha collaborato con la famosa direttrice del casting Anne McCarthy (The Conjuring) con l’obiettivo di trovare attori giovani e inesperti per il cast.