Cibo per animali scaduto sequestrato in un bazar

(Di sabato 12 ottobre 2024) Modena, 12 ottobre 2024 –perma ancora sugli scaffali per la vendita: lo hanno trovato i carabinieri del Nas – il Nucleo anti sosfisticazioni dei carabinieri – durante una ispezione, nella zona del distretto ceramico, di unetnico. Le 133 confezioni, il cui valore commerciale complessivo ammonta a circa 500 euro, sono state sequestrate. Al legale responsabile dell'attività commerciale è stata comminata una sanzione amministrativa di 500 euro per la violazione delle norme sanitarie relative alla conservazione e commercializzazione dei prodotti per. L’intervento si inserisce nell’ambito delle operazioni dei Carabinieri del N.A.S. volte a garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie a tutela del benessere animale.