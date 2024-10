Liberoquotidiano.it - Casa a Prima Vista, l'ultima spiaggia di Michele Serra: come usa Jacopo e Gaia contro Meloni

(Di sabato 12 ottobre 2024)sono stati i protagonisti di una recente puntata di(Roma) per la ricerca di un attico nella Capitale con un budget, udite-udite, di 1,3 milioni di euro. La loro partecipazione al programma con i soldini del padre ha destato molte polemiche. E su queste si è tuffato a pesceche nella sua rubrica su Repubblica, L'Amaca, cosa fa? Unisce il caso dello spione bancario che hallato per due anni il conto corrente di Giorgiae della sorella Arianna a questa storia che ha tenuto migliaia di telespettatori incollati al televisore mentre ignoravano il povero Amadeus battuto pesantemente dai tre agenti immobiliari romani. Leggere per credere: "Preoccuparsi della propria privacy bancaria (fanno, ebiasimarle, le sorelle) non sembra essere una necessità condivisa", è la premessa di