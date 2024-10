Carcere, ricorso accolto: “L’acqua calda in cella è un diritto: adeguarsi” (Di sabato 12 ottobre 2024) Firenze, 12 ottobre 2024 – L’acqua calda nelle celle ci deve essere e non è una richiesta che può essere avanzata solo negli alberghi. È un fatto “notorio” che le cimici da letto siano presenti nel Carcere di Sollicciano. Le infiltrazioni piovane anche all’interno delle celle, “con caduta di residui di intonaco sui letti” si protraggono da anni. Insomma aveva ragione quel detenuto che aveva presentato, attraverso l’associazione L’Altro diritto, un ricorso ex 35-bis dell’ordinamento penitenziario in materia di diritti al tribunale di sorveglianza di Firenze. Lo scrive, nero su bianco, in un’ordinanza, il presidente del Tribunale, Marcello Bortolato, che accoglie in toto il reclamo - presentato sempre attraverso L’Altro diritto - dopo che un magistrato di Sorveglianza dello stesso ufficio, Claudio Caretto, aveva respinto le sue richieste. Lanazione.it - Carcere, ricorso accolto: “L’acqua calda in cella è un diritto: adeguarsi” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Firenze, 12 ottobre 2024 –nelle celle ci deve essere e non è una richiesta che può essere avanzata solo negli alberghi. È un fatto “notorio” che le cimici da letto siano presenti neldi Sollicciano. Le infiltrazioni piovane anche all’interno delle celle, “con caduta di residui di intonaco sui letti” si protraggono da anni. Insomma aveva ragione quel detenuto che aveva presentato, attraverso l’associazione L’Altro, unex 35-bis dell’ordinamento penitenziario in materia di diritti al tribunale di sorveglianza di Firenze. Lo scrive, nero su bianco, in un’ordinanza, il presidente del Tribunale, Marcello Bortolato, che accoglie in toto il reclamo - presentato sempre attraverso L’Altro- dopo che un magistrato di Sorveglianza dello stesso ufficio, Claudio Caretto, aveva respinto le sue richieste.

