Brescia, bimba di 10 anni violentata in centro migranti di Collio: sarebbe incinta (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Una bambina di dieci anni sarebbe stata violentata in un centro migranti a San Colombano (Brescia), rimanendo anche incinta. Secondo la ricostruzione degli agenti della Squadra Mobile della Questura e del sostituto procuratore Lisa Ceschi, spiega Repubblica, che riporta la notizia, ''la violenza sessuale sarebbe avvenuta mesi fa nell'hub che ospita una ventina

Brescia sotto choc : bambina di 10 anni stuprata e messa incinta in un hotel che ospita i migranti - Ma ormai è tardi per dare risposte. Arrivano dei codici dietro ai quali ci sono persone, ma a noi non è dato sapere chi sono gli ospiti del Cas. “Siamo una comunità di 2. “La gente deve sapere che i sindaci non sanno chi sono gli ospiti. A denunciare i fatti, si legge sul quotidiano, ”sarebbe stata la madre, accortasi di comportamenti ‘strani e anomali’ della piccola che improvvisamente era ... (Secoloditalia.it)

