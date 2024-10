Ilfattoquotidiano.it - Boeing licenzia il 10% dei dipendenti: “Serve cambiamento strutturale, situazione difficile”

(Di sabato 12 ottobre 2024)lascerà a casa il 10% dei suoiper “reimpostare i livelli di forza lavoro” e “allinearsi alla nostra realtà finanziaria e a una serie di priorità più mirate”. In un messaggio ai, l’amministratore delegato Kelly Ortberg ha annunciato anche che ”alcune decisioni difficili e diversi aggiornamenti dei programmi”, tra cui un ulteriore ritardo della prima consegna del modello 777X dal 2025 al 2026. Presentato originariamente nel 2013 come successore del diffusissimo 777, con una data di entrata in servizio iniziale fissata al 2020, l’ultimo modello diè stato rallentato da gravi ritardi nello sviluppo e nella certificazione, oltre che da difficoltà simultanee con altri tipi di aeromobili. “La nostra azienda si trova in una posizioneed èsopravvalutare le sfide che dobbiamo affrontare insieme”, ha dichiarato Ortberg.