Calciomercato.it - Bergomi non ha dubbi: “L’Inter deve tenersi stretta Inzaghi! Occhio a Conte per lo scudetto” | VIDEO ESCLUSIVO

(Di sabato 12 ottobre 2024) Beppe, ex bandiera e capitano del, analizza il momento della squadra campione d’Italia nelvista esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it C’è il Napoli in testa alla classifica dopo la seconda sosta della Serie A, cona rincorrere e distante due lunghezze dall’undici allenato dall’ex Antonio. Beppe– Calciomercato.itLa formazione campione d’Italia è incappata in qualche passo falso in campionato, mentre in Champions League ha collezionato 4 punti nelle prime due gare con il prezioso pareggio all’esordio nella tana della corazzata Manchester City. Per analizzare l’avvio di stagione della redazione di Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva Beppe, bandiera dei nerazzurri e da diversi anni apprezzato opinionista per ‘Sky Sport’. Salve sig.