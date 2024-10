Basket, Serie A2 2024/2025: risultati e classifica regular season aggiornata (Di sabato 12 ottobre 2024) I risultati di tutte le partite e la classifica aggiornata della regular season della Serie A2 2024/2025 di Basket. Tutto pronto per la nuova stagione del campionato cadetto di pallacanestro, che si presenta con una veste rinnovata: addio, infatti, ai due gironi, e via libera al nuovo girone unico, con ben venti squadre, quindi, ad affrontarsi da subito per dare vita a un campionato tutto da seguire. REGOLAMENTO COME VEDERE LA STAGIONE IN DIRETTA classifica regular season Wegreenit Urania Milano 6pt (3V, 0P) RivieraBanca Basket Rimini 6pt (3V, 0P) Ferraroni Juvi Cremona 6pt (3V, 1P) Apu Old Wild West Udine 6pt (3V, 1P) Real Sebastiani Rieti 6pt (3V, 1P) UEB Gesteco Cividale 4pt (2V, 1P) Gruppo Mascio Orzinuovi 4pt (2V, 1P) Acqua S. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Idi tutte le partite e ladelladellaA2di. Tutto pronto per la nuova stagione del campionato cadetto di pallacanestro, che si presenta con una veste rinnovata: addio, infatti, ai due gironi, e via libera al nuovo girone unico, con ben venti squadre, quindi, ad affrontarsi da subito per dare vita a un campionato tutto da seguire. REGOLAMENTO COME VEDERE LA STAGIONE IN DIRETTAWegreenit Urania Milano 6pt (3V, 0P) RivieraBancaRimini 6pt (3V, 0P) Ferraroni Juvi Cremona 6pt (3V, 1P) Apu Old Wild West Udine 6pt (3V, 1P) Real Sebastiani Rieti 6pt (3V, 1P) UEB Gesteco Cividale 4pt (2V, 1P) Gruppo Mascio Orzinuovi 4pt (2V, 1P) Acqua S.

Basket - Serie A1 2024/2025 : risultati e classifica regular season aggiornata - COME VEDERE LA SERIE A1 IN DIRETTA CLASSIFICA REGULAR SEASON Pallacanestro Trieste 6pt (3V, 0P) Virtus Segafredo Bologna 6pt (3V, 0P) Dolomiti Energia Trentino 4pt (2V, 0P) Germani Brescia 4pt (2V, 0P) Bertram Derthona Tortona 4pt (2V, 1P) UNAHOTELS Reggio Emilia 4pt (2V, 1P) Trapani Shark 2pt (1V, 1P) EA7 Emporio Armani Milano 2pt (1V,1P) Givova Scafati 2pt (1V, 1P) Estra Pistoia 2pt (1V, ... (Sportface.it)

LIVE – Reggio Emilia-Treviso 74-60 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON COME VEDERE LA SERIE A1 IN DIRETTA IL REGOLAMENTO DELLA SERIE A1 PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 REGGIO EMILIA-TREVISO 74-60__________________________________________ 37? – La tripla di Vitali: 74-60 36? – Barford con due canestri consecutivi di vitale importanza: 71-60 35? – Due liberi di Cheatham: 67-57 33? – ... (Sportface.it)

LIVE – Venezia-Virtus Bologna 65-73 : Serie A1 2024/2025 basket (DIRETTA) - . Le Vu Nere, invece, sono a quota quattro punti, ma sono reduci dalla sconfitta in Eurolega contro l’ASVEL. 19:45 – Buonasera, amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale di Venezia-Virtus Bologna, match che apre il terzo turno di Serie A1. I lagunari, infatti, non sono partiti bene e hanno raccolto due sconfitte in altrettante partite, contro Treviso e Trento. (Sportface.it)