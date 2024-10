Sport.quotidiano.net - Ascoli-Ternana è sfida tra bomber. Corazza contro Cianci: largo ai gol

(Di sabato 12 ottobre 2024)si giocherà soprattutto sul duello che andrà in scena tra i marcatori più prolifici del girone B di serie C. Sarà unatraquella che vedrà contrapposti Pietroda un lato e Simonedall’altro. Quando sono già andate in archivio 8 giornate di campionato, sono loro i due nomi in grado di diventare subito protagonisti del torneo. Due profili differenti dotati di caratteristiche tecniche e fisiche diverse. Unico punto in comune il ‘killer instinct’ mostrato sotto porta. Per entrambi eludere le marcature avversarie e infilare la sfera alle spalle del portiere avversario riesce come bere un bicchier d’acqua. Il periodo che stanno vivendo i due centravanti risulta essere particolarmente importante.si è aggiudicato il premio come miglior giocatore della serie C, tra tutti e tre i gironi, del mese di settembre.