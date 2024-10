Abusi sessuali su una paziente: medico arrestato (Di sabato 12 ottobre 2024) Rimini, 12 ottobre 2024 – Un medico di 67 anni, originario di Bologna, è stato posto agli arresti domiciliari questa mattina a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (Gip) del Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini. L’uomo è accusato di aver abusato sessualmente di una paziente di 33 anni con gravi deficit mentali della provincia di Pesaro, mentre quest’ultima era ricoverata in una struttura sanitaria per lungodegenti. L’indagine, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani e condotta dai carabinieri, ha portato alla contestazione di violenza sessuale aggravata nei confronti del medico. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe commesso il reato durante il suo servizio presso un centro di riabilitazione privato accreditato dal Servizio Sanitario Regionale, con diverse unità operative nella provincia di Rimini. Ilrestodelcarlino.it - Abusi sessuali su una paziente: medico arrestato Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Rimini, 12 ottobre 2024 – Undi 67 anni, originario di Bologna, è stato posto agli arresti domiciliari questa mattina a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (Gip) del Tribunale di Rimini, Vinicio Cantarini. L’uomo è accusato di aver abusato sessualmente di unadi 33 anni con gravi deficit mentali della provincia di Pesaro, mentre quest’ultima era ricoverata in una struttura sanitaria per lungodegenti. L’indagine, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani e condotta dai carabinieri, ha portato alla contestazione di violenza sessuale aggravata nei confronti del. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe commesso il reato durante il suo servizio presso un centro di riabilitazione privato accreditato dal Servizio Sanitario Regionale, con diverse unità operative nella provincia di Rimini.

