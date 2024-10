Ilrestodelcarlino.it - Violenza, è allarme: "Le richieste d’aiuto continuano a crescere. L’attenzione resti alta"

(Di venerdì 11 ottobre 2024) "Per i familiari sentir pronunciare la parola ‘ergastolo’ avrebbe avuto un’eco più forte ma, purtroppo, la famiglia di due donne uccise non avrà mai giustizia. Riteniamo che le sentenze vadano rispettate e attendiamo comunque di leggere le motivazioni. Quello che possiamo dire è che siamo contenti che la presenza dell’Associazione Casa delle Donne contro lacome parte civile sia stata riconosciuta dalla Corte d’Assise. con la condanna dell’imputato a risarcire un danno meramente simbolico in favore dell’Associazione stessa. E’ fondamentale che le associazioni entrino nei processi per presidiare". Così Elena Campedelli, presidente della Casa delle donne contro laOdv, associazione che gestisce il Centro antidi Modena interviene sulla recente condanna di Salvatore Montefusco.