Viale Italia cambia volto, il semaforo vicino alla scuola non c'è più: completate le due nuove rotonde (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nuova fisionomia per Viale Italia. Sono stati completati i lavori di asfaltatura delle nuove rotonde nate nei pressi della scuola primaria "Dante Alighieri". Si procederà nei prossimi giorni con la creazione della segnaletica orizzontale e con la posa della nuova illuminazione pubblica Forlitoday.it - Viale Italia cambia volto, il semaforo vicino alla scuola non c'è più: completate le due nuove rotonde Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nuova fisionomia per. Sono stati completati i lavori di asfaltatura dellenate nei pressi dellaprimaria "Dante Alighieri". Si procederà nei prossimi giorni con la creazione della segnaletica orizzontale e con la posa della nuova illuminazione pubblica

