Usare la maschera invece del conditioner fa davvero bene ai capelli?

(Di venerdì 11 ottobre 2024) C’èla possibilità di scegliere sebalsamo odopo lo shampoo? Siamo alla continua ricerca del modo migliore per prenderci cura dei. In origine fu il co-wash, cioè l’idea diil balsamo come detergente, perché è più delicato suidato che non contiene i tensioattivi dello shampoo. Oggic’è addirittura qualcuno che sostiene che lapersostituisce il balsamo in una normale haircare routine.VS: le differenze ”La composizione chimica dellafa in modo che questa penetri di più nel capello e agisca in profondità”, spiega Mattia Bonacina, founder del salone The Hill a Milano.