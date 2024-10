Lettera43.it - Uragano Milton, la Florida fa il bilancio dei danni: almeno 16 morti e oltre due milioni ancora senza luce

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Dopo il passaggio dell’, venerdì insi è iniziato a fare undella devastazione e deiche la tempesta ha causato nello stato. L’ha toccato terra mercoledì sera vicino a Siesta Key, quando eradi categoria 3, per poi attraversare lo stato come tempesta di categoria 1, distruggendo case, strade, linee elettriche, alberi ed edifici.16 persone sono morte, ma le autorità si aspettano ulteriori vittime, ha detto il governatore Ron DeSantis. Più di 2.5di case e aziende in tutto lo stato sonoenergia elettrica, in calo rispetto ai 3.2di giovedì pomeriggio, secondo il sito PowerOutage.us. Una donna difronte alla sua casa danneggiata a Bradenton (Getty Images).Diverse città sono state allagate da onde alte fino a tre metri Cinque delle vittime si trovavano in una comunità di anziani nella contea di St.