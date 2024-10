Sport.quotidiano.net - Una disciplina che arriva dall’Inghilterra, senza contatto fisico e praticabile a tutte le età. ’Calcio camminato’, la novità Opes

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Il comitato provincialedi ha sperimentato ilcon un’amichevole dimostrativa che ha coinvolto una ventina di atleti di età compresa tra i 40 e i 75 anni. Conosciuto anche come Walking Football, è una variante del calcio tradizionale nata in Inghilterra nel 2011 e destinato a persone che vogliono divertirsi giocando a calcio in modo più accessibile e sicuro, pensato principalmente, ma non solo, per chi ha l’età in cui di solito si smette di giocare con il pallone. Le regole sono semplici: si gioca in 6 contro 6 in un campo di dimensioni di 40 x 20, si possono effettuare cambi volanti come a calcetto e non c’è il fuorigioco; le peculiarità sono che i giocatori camminano sempre, non è possibile correre e soprattutto non c’è