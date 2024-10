Trovano il medico per la loro bimba affetta da SMA, grazie ad un post su Facebook: “Siamo tornati a vivere” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dianne Larson ha raccontato la malattia della sua bimba, il dolore della diagnosi e la rinascita quando grazie a Facebook hanno trovato un medico disposto a sottoporle una cura sperimentale. Fanpage.it - Trovano il medico per la loro bimba affetta da SMA, grazie ad un post su Facebook: “Siamo tornati a vivere” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dianne Larson ha raccontato la malattia della sua, il dolore della diagnosi e la rinascita quandohanno trovato undiso a sottoporle una cura sperimentale.

