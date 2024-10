Si aggira in stazione con una spranga di ferro: calci e pugni agli agenti della Polfer (Di venerdì 11 ottobre 2024) Lunedì scorso il personale della Polizia di Stato della Polfer di Verona Porta Nuova ha arrestato un cittadino di origine marocchina di 39 anni, residente in provincia di Vicenza, per minaccia, violenza e resistenza a Pubblico ufficiale e denunciato per porto di oggetti o strumenti atti ad Vicenzatoday.it - Si aggira in stazione con una spranga di ferro: calci e pugni agli agenti della Polfer Leggi tutta la notizia su Vicenzatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Lunedì scorso il personalePolizia di Statodi Verona Porta Nuova ha arrestato un cittadino di origine marocchina di 39 anni, residente in provincia di Vicenza, per minaccia, violenza e resistenza a Pubblico ufficiale e denunciato per porto di oggetti o strumenti atti ad

