Agi.it - Shiva sparò per colpire. Perché è stato condannato il trapper

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) AGI - Il, nome d'arte di Andrea Arrigoni, "non utilizzò la pistola () allo scopo di difendersi, ma con finalità di offendere poiché ha sparato contro uomini in fuga e ad altezza d'uomo". Lo scrivono le giudici della ottava sezione penale del Tribunale di Milano (Ferraro-De Cristofaro-Marchegiani) nelle motivazioni della condanna a 6 anni, 6 mesi e 20 giorni di reclusione per il cantante imputato di tentato omicidio aver sparato e ferito l'11 luglio 2023 due presunti suoi aggressori all'interno del cortile degli uffici della sua casa discografica a Settimo Milanese.