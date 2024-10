Sant’Agata de’ Goti, furto in appartamento: rubati un fucile e una pistola (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutofurto ieri sera a Sant’Agata de’ Goti nella zona Laiano. I malviventi, approfittando dell’assenza dei proprietari hanno rubato una pistola semiautomatica e 25 cartucce. Inoltre hanno rubato un fucile con 20 cartucce a palla. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio per effettuare i rilievi. L'articolo Sant’Agata de’ Goti, furto in appartamento: rubati un fucile e una pistola proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Sant’Agata de’ Goti, furto in appartamento: rubati un fucile e una pistola Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoieri sera ade’nella zona Laiano. I malviventi, approfittando dell’assenza dei proprietari hanno rubato unasemiautomatica e 25 cartucce. Inoltre hanno rubato uncon 20 cartucce a palla. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio per effettuare i rilievi. L'articolode’inune unaproviene da Anteprima24.it.

