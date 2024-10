Sammy Basso, la lettera-testamento scritta nel 2017: “Mi spiace non potervi consolare” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tezze sul Brenta (Vicenza), 11 ottobre 2024 - “Pensavo a come sarebbe stato il mio funerale, e due cose non mi piacevano: non poterci essere e non poter consolare chi avrebbe partecipato”. Era il 2017 quando Sammy Basso scriveva queste parole, con la richiesta specifica che fossero pronunciate solo nel momento della sua morte. E così oggi la lettera-testamento è stata letta dal vescovo di Vicenza monsignor Giuliano Brugnotto, durante l'omelia del funerale. Quotidiano.net - Sammy Basso, la lettera-testamento scritta nel 2017: “Mi spiace non potervi consolare” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tezze sul Brenta (Vicenza), 11 ottobre 2024 - “Pensavo a come sarebbe stato il mio funerale, e due cose non mi piacevano: non poterci essere e non poterchi avrebbe partecipato”. Era ilquandoscriveva queste parole, con la richiesta specifica che fossero pronunciate solo nel momento della sua morte. E così oggi laè stata letta dal vescovo di Vicenza monsignor Giuliano Brugnotto, durante l'omelia del funerale.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Funerali di Sammy Basso - in migliaia alla cerimonia. L’ultima lettera : «Ricordatemi facendo festa» – Il video - Sammy è riuscito nel suo intento, lo ha dimostrato in vita e lo certifica l’affetto ricevuto durante la cerimonia di addio a Tezze sul Brenta, in provincia di Vicenza, in una vasta area tra la chiesa e gli impianti sportivi ricavata per accogliere la folla di 5mila persone. Ho sempre amato stare in compagnia, vorrei essere ricordato così». (Open.online)

Sammy Basso - l'ultima lettera letta al funerale : «Ho vissuto felicemente» - Tezze sul Brenta ha dato l'ultimo saluto a Sammy Basso. Migliaia di persone, venerdì 11 ottobre, hanno reso omaggio al giovane biologo e attivista vicentino affetto da progeria. Non solo amici e conoscenti ma tanti sostenitori, politici, amministratori locali, forze dell'ordine si sono stretti... (Trevisotoday.it)

Sammy Basso - in 5mila al funerale. L'ultima lettera rivelata sull'altare : «Mi spiace non potervi consolare» - Sammy Basso, migliaia di persone - oltre 5mila - ai funerali del biologo 28enne, simbolo della lotta alla progeria, che si sono svolti nel campo sportivo di Tezze sul Brenta (Vicenza).... (Leggo.it)