Quell’immobile non poteva essere sanato | ordinanza di demolizione e sequestro per l’assessore con delega al condono edilizio

(Di venerdì 11 ottobre 2024) L’incondonabileperal. È lo scioglilingua che mette in imbarazzo la giunta di Massa Lubrense e in moto la Procura di Torre Annunziata. C’è un’didi abusi contestati alalla tutela paesaggistica e alDomenico Tizzano. Ci sono una serie di carte e aerofotogrammetrie dalle quali emergerebbero ipotesi di falso dietro allaria ottenuta con l’accusa di aver truccato le date. E per non farci mancare niente c’è un provvedimento didi via Cava, la via dove si trova l’immobile al centro della tempesta. Lo hanno notificato i carabinieri di Massa Lubrense il 9 ottobre, cinque giorni dopo l’difirmata dal dirigente dell’Utc Giuseppe Maresca. È l’ufficializzazione dell’esistenza di un’inchiesta che presto collegherà le due vicende, se non è già avvenuto.