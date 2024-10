Paziente violentata sotto ipnosi durante le sedute: condannato psicologo a Rimini (Di venerdì 11 ottobre 2024) Uno psicologo 55enne calabrese ma da anni residente a Rimini è stato condannato in primo grado a 4 anni e mezzo per aver abusato di una Paziente sotto ipnosi, condizione che sarebbe stata effettivamente appurata tramite un consulente tecnico. Fanpage.it - Paziente violentata sotto ipnosi durante le sedute: condannato psicologo a Rimini Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Uno55enne calabrese ma da anni residente aè statoin primo grado a 4 anni e mezzo per aver abusato di una, condizione che sarebbe stata effettivamente appurata tramite un consulente tecnico.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Abusata sotto ipnosi : “Violentò la paziente durante le sedute”. Terapeuta condannato - Secondo la versione della vittima, assistita dall’avvocato Rita Nanetti del foro di Bologna, ella sarebbe stata completamente in balìa del terapeuta, facendo ciò che le veniva chiesto di fare. La ragazza soffre di crisi di ansia e nonostante abbia tentato con altri psicanalisti, non è riuscita ancora a venirne fuori. (Ilrestodelcarlino.it)

Paziente accusa il suo terapeuta di aver abusato di lei sotto ipnosi. Condannato uno psicologo - Per questo motivo uno psicologo di 55 anni, originario di Vibo Valentia, ma da anni residente a Rimini, è stato condannato in primo grado a 4 anni. Il professionista inoltre dovrà pagare le spese processuali e un risarcimento per la. Avrebbe abusato, in due occasioni, di una paziente sotto ipnosi. (Riminitoday.it)

Infermiera e psichiatra sequestrate a Firenze sotto minaccia di un coltello : paziente a piede libero - Un paziente ha sequestrato un'infermiera e una psichiatra al centro di Salute mentale di Montedomini, a Firenze, sotto minaccia di un coltello. (Notizie.virgilio.it)