Paura a Fucecchio: commando assalta il calzaturificio bloccando le strade con furgoni e chiodi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Fucecchio – Scene da film americano nella notte fra il 10 e l'11 ottobre a Fucecchio per il furto ai danni di un noto calzaturificio di Fucecchio, in provincia di Firenze. Il blitz ha visto un gruppo di malviventi utilizzare numerosi mezzi, furgoni e camion risultati rubati in varie località dell'Italia centrale, per bloccare le principali vie di accesso alla zona produttiva di Taccino, alla periferia di Fucecchio. Notevoli i danni causati alle strutture del calzaturificio ma magro il bottino, perché i malviventi non sono riusciti a raggiungere il caveau: cancelli divelti, serrande sfondate e danni anche all'interno della produzione. I sistemi di allarme dell'azienda hanno funzionato causando notevoli difficoltà ai malviventi soprattutto per il fumo sprigionato dai dispositivi di deterrenza.

