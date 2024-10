Open Arms, Salvini: “Non patteggio perché non ho commesso reati” (Di venerdì 11 ottobre 2024) GENOVA – “Non commento le strategie difensive di altri e ogni avvocato fa bene il suo mestiere. Io non ritengo di aver commesso alcun reato. Contrastare l’immigrazione clandestina continuo a ritenere che fosse un mio dovere. Conto di essere assolto perche’ ritengo di aver fatto il mio dovere, e se fossi condannato sarebbe un disastro per l’Italia”. E’ quanto ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini (foto), a Genova. “Denuncero’ tutti quelli che mi hanno dossierato”, ha concluso il leader della Lega. L'articolo Open Arms, Salvini: “Non patteggio perché non ho commesso reati” L'Opinionista. Lopinionista.it - Open Arms, Salvini: “Non patteggio perché non ho commesso reati” Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) GENOVA – “Non commento le strategie difensive di altri e ogni avvocato fa bene il suo mestiere. Io non ritengo di averalcun reato. Contrastare l’immigrazione clandestina continuo a ritenere che fosse un mio dovere. Conto di essere assolto perche’ ritengo di aver fatto il mio dovere, e se fossi condannato sarebbe un disastro per l’Italia”. E’ quanto ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo(foto), a Genova. “Denuncero’ tutti quelli che mi hanno dossierato”, ha concluso il leader della Lega. L'articolo: “Nonnon ho” L'Opinionista.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Open Arms, Salvini "Conto di essere assolto" - GENOVA - "Sarò in aula a Palermo venerdì prossimo, conto di essere assolto perché ritengo di aver fatto il mio dovere". Così il vice premier e ministro, Matteo Salvini, a proposito del processo Open A ... (laprovinciacr.it)

Open Arms, Salvini: "Non patteggio perche' non ho commesso reati" - 'Non commento le strategie difensive di altri e ogni avvocato fa bene il suo mestiere. Io non ritengo di aver commesso alcun reato. Contrastare ... (notizie.tiscali.it)

Open Arms, Salvini: “Non patteggio perché non ho commesso reati” - GENOVA - "Non commento le strategie difensive di altri e ogni avvocato fa bene il suo mestiere. Io non ritengo di aver commesso alcun reato. Contrastare ... (lopinionista.it)