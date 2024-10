Omicidio di Oratoio, Beni e l’ultima ora di vita. Dal bar a casa, ipotesi inseguimento dei killer (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il tempo è un elemento centrale nella vicenda dell’Omicidio di Rezart Arshiaj, il 37enne giardiniere ucciso con cinque colpi di pistola. Tutta la storia è segnata da momenti più o meno precisi. Le campane della chiesa di San Michele Arcangelo suonano le 21, proprio quando diversi testimoni sentono gli spari. Il suono, simile a quello dei petardi, si mescola ai rintocchi. Poco prima di essere ucciso, Arshiaj aveva inviato un messaggio alla moglie: “20 minuti e arrivo a casa”. Le telecamere di un vicino riprendono i due presunti killer in sella a un motorino, mentre attendono controllando il cellulare davanti alla corte di via Oratoio dove la vittima abitava. L’orario indicato è pochi minuti dopo le 21 (ma potrebbe esserci una discrepanza, gli orologi degli occhi elettronici spesso non sono precisi). Lanazione.it - Omicidio di Oratoio, Beni e l’ultima ora di vita. Dal bar a casa, ipotesi inseguimento dei killer Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il tempo è un elemento centrale nella vicenda dell’di Rezart Arshiaj, il 37enne giardiniere ucciso con cinque colpi di pistola. Tutta la storia è segnata da momenti più o meno precisi. Le campane della chiesa di San Michele Arcangelo suonano le 21, proprio quando diversi testimoni sentono gli spari. Il suono, simile a quello dei petardi, si mescola ai rintocchi. Poco prima di essere ucciso, Arshiaj aveva inviato un messaggio alla moglie: “20 minuti e arrivo a”. Le telecamere di un vicino riprendono i due presuntiin sella a un motorino, mentre attendono controllando il cellulare davanti alla corte di viadove la vittima abitava. L’orario indicato è pochi minuti dopo le 21 (ma potrebbe esserci una discrepanza, gli orologi degli occhi elettronici spesso non sono precisi).

