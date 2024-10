Tvzap.it - Muore sul divano guardando la Tv, trovato due settimane dopo: dramma a Brescia

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Social.a Lonato del Garda () dove ieri, giovedì 10 ottobre, un 68enne è statomorto suldella sua abitazione. L’uomo era irreperibile da dueed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per fare irruzione nella casa. I dettagli del macabro ritrovamento.() Leggi anche: Sammy Basso, il dettaglio sul funerale fa piangere tutti: cosa si è scoperto Leggi anche: Bambino di 10 annia scuola durante la ricreazione Uomomorto a Lonato del Garda: il retroscena inquietante La televisione ancora accesa, un forte odore e il cadavere di un uomo disteso sul. È stata questa la scenatica che i vigili del fuocoaver sfondato la porta di un appartamento del centro di Lonato del Garda, in via Garibaldi.