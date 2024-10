Mercante in Fiera. Tra passato e futuro (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un tuffo nel passato e uno sguardo al futuro. Si potrebbe sintetizzare così MercanteinFiera Autunno 2024, il salone internazionale di riferimento dell’antiquariato, del design storico, del modernariato e del collezionismo vintage, che si svolgerà presso la Fiera di Parma da domani fino al 20 ottobre prossimo. Prenderà vita in questi giorni una vera e propria città antiquaria con oltre mille espositori, i quali mostreranno le proprie scoperte a decine di migliaia di visitatori professionali, collezionisti e cultori della memoria. D’altra parte, i numeri parlano chiaro e non lasciano spazio a dubbi sul fatto che si tratti di un evento unico, tra i più importanti appuntamenti in questo settore su scala europea: oltre 50.000 ingressi a edizione (due all’anno), circa mille presenze espositive, centinaia di oggetti venduti all’estero e più di 6.000 buyer attesi. Quotidiano.net - Mercante in Fiera. Tra passato e futuro Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un tuffo nele uno sguardo al. Si potrebbe sintetizzare cosìinAutunno 2024, il salone internazionale di riferimento dell’antiquariato, del design storico, del modernariato e del collezionismo vintage, che si svolgerà presso ladi Parma da domani fino al 20 ottobre prossimo. Prenderà vita in questi giorni una vera e propria città antiquaria con oltre mille espositori, i quali mostreranno le proprie scoperte a decine di migliaia di visitatori professionali, collezionisti e cultori della memoria. D’altra parte, i numeri parlano chiaro e non lasciano spazio a dubbi sul fatto che si tratti di un evento unico, tra i più importanti appuntamenti in questo settore su scala europea: oltre 50.000 ingressi a edizione (due all’anno), circa mille presenze espositive, centinaia di oggetti venduti all’estero e più di 6.000 buyer attesi.

