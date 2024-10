Medit orchestra al Festival internazionale Cicognini (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il concerto “Musiche da film: hits & strings” con la direzione del Maestro Angelo Valorisi terrà domenica 13 ottobre, alle 21, sul palco dell’auditorium Palazzo Sirena, all’interno della ricca rassegna di eventi per il Festival internazionale Alessandro Cicognini diretto da Davide Cavuti.Hits Chietitoday.it - Medit orchestra al Festival internazionale Cicognini Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il concerto “Musiche da film: hits & strings” con la direzione del Maestro Angelo Valorisi terrà domenica 13 ottobre, alle 21, sul palco dell’auditorium Palazzo Sirena, all’interno della ricca rassegna di eventi per ilAlessandrodiretto da Davide Cavuti.Hits

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aal via la IV edizione di Fire - il Festival internazionale Rotta di Enea - Prevista la partecipazione di Luigi Di Prisco, presidente del consiglio comunale, Ilaria Di Leva, assessore all’Ambiente, Giovanni Cafiero, presidente della Rotta di Enea, Nicola Lanzarone, dell’Università di Salerno, Maria Teresa Moccia di Fraia, coordinatrice del comitato scientifico Rotta di Enea, Franca di Mauro, del consiglio direttivo Slow Food Campania . (Ildenaro.it)

Svelato il manifesto del Festival dei Popoli - la rassegna internazionale di cinema documentario più antica d’Europa - Chi è e da dove viene? Quale messaggio porta con sé? È la protagonista del manifesto del 65° edizione del Festival dei Popoli - il festival internazionale di cinema . Una donna si aggira per le vie di Firenze: è un’esploratrice che arriva da un luogo lontano e si fa incontro al pubblico del festival. (Ilgiornaleditalia.it)

Franz Danksagmüller per il 4° appuntamento del Festival organistico internazionale “Città di Bergamo” - Nel 1994 gli è stato assegnato un premio dal Ministero federale austriaco della scienza e della ricerca, e ha vinto molti premi in vari concorsi musicali internazionali. Franz Danksagmüller (1969) Franz Danksagmüller utilizza un ampio spettro musicale per i suoi progetti innovativi, le sue composizioni, le sue performance con elettronica dal vivo, esplorando continuamente i collegamenti tra la ... (Bergamonews.it)