Manovra, Giorgetti promette maggior equilibrio: "Rispondiamo con i fatti" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Giorgetti ha affrontato il tema delle accise, che ha generato non poche polemiche

Giorgetti : “Sarà una manovra equilibrata. Chiedere sacrifici ai banchieri non è una bestemmia” - Con parole nette il ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti interviene in collegamento con l’evento di FdI a Milano ‘Far crescere insieme l’Italia’ e azzera le polemiche. Giorgetti: “Le persone fisiche e le imprese non hanno niente da temere” E sul polverone sollevato dalle sue parole: “Davanti un consesso di banchieri e finanzieri ho detto a loro che i sacrifici devono farli tutti, anche ... (Secoloditalia.it)

Giorgetti rassicura : “Nessun sacrificio per persone fisiche e imprese. La manovra sarà equilibrata” - Gli "spazi di bilancio" disponibili per l’anno prossimo ammonterebbero a 9 miliardi di euro, a cui si aggiungeranno altri 5-6 miliardi provenienti dal fondo per l'attuazione della delega fiscale e dal fondo per la riduzione della pressione fiscale. Tuttavia, ci sono ancora circa 7 miliardi di risorse che rientrano sotto la voce "altre misure", ancora da dettagliare. (Ilfogliettone.it)

Manovra - Giorgetti “Nulla da temere per persone fisiche e imprese” - Unlimited News - Notizie dal mondo . Succederà anche questa volta – ha sottolineato il ministro -. Lo ripeterei”, ha detto ancora Giorgetti. Abbiamo una crescita che non sarà fantastica ma sta molto meglio di colossi economici come la Germania che sta in recessione da due anni. Penso che andando avanti su questa strada riusciremo a mettere a terra esattamente quello che abbiamo cominciato a ... (Unlimitednews.it)