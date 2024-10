LIVE Olimpia Milano-Parigi 46-52, Eurolega basket in DIRETTA: gli ospiti corrono e provano a scappare (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50-55 Causeur va dentro, ma arriva il fallo in attacco su Cavaliere. Ultimi 2’45” del terzo quarto. 50-55 1/2 per l’ex di turno. 50-54 Lo batte Brooks in palleggio, quest’ultimo commette fallo: due liberi. 50-54 Arriva un 2/2 per Causeur che riavvicina Milano. 48-54 Cavaliere appena entrato appoggia il +6 sull’invenzione di Lo. 48-52 ANCORA SHIELDS FINO IN FONDO! -4! 46-52 Ancora ritmi vertiginosi per Parigi, Malcolm va fino in fondo per il +6. 46-50 Dentro anche il libero supplementare! 45-50 FINALMENTE SHIELDS! Va con la moto il numero 31, assorbe il contatto di Kratzer segnando e subendo il fallo! Ce n’è per tre! 43-50 1/2 per Hifi, rimbalzo Mirotic. 43-49 Fallo ingenuo di Leday, Milano sbanda. Due liberi per Hifi. 43-49 2/2 per Jantunen. Oasport.it - LIVE Olimpia Milano-Parigi 46-52, Eurolega basket in DIRETTA: gli ospiti corrono e provano a scappare Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA50-55 Causeur va dentro, ma arriva il fallo in attacco su Cavaliere. Ultimi 2’45” del terzo quarto. 50-55 1/2 per l’ex di turno. 50-54 Lo batte Brooks in palleggio, quest’ultimo commette fallo: due liberi. 50-54 Arriva un 2/2 per Causeur che riavvicina. 48-54 Cavaliere appena entrato appoggia il +6 sull’invenzione di Lo. 48-52 ANCORA SHIELDS FINO IN FONDO! -4! 46-52 Ancora ritmi vertiginosi per, Malcolm va fino in fondo per il +6. 46-50 Dentro anche il libero supplementare! 45-50 FINALMENTE SHIELDS! Va con la moto il numero 31, assorbe il contatto di Kratzer segnando e subendo il fallo! Ce n’è per tre! 43-50 1/2 per Hifi, rimbalzo Mirotic. 43-49 Fallo ingenuo di Leday,sbanda. Due liberi per Hifi. 43-49 2/2 per Jantunen.

