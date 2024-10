La polizia ferroviaria arresta un trentanovenne armato con una spranga di ferro in stazione Porta Nuova (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dalla questura di Verona comunicano che, dutante la giornata di lunedì scorso, il personale della polfer della stazione di Porta Nuova ha arrestato un cittadino di origine marocchina di 39 anni per «minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale». In base a quanto si apprende, i poliziotti Veronasera.it - La polizia ferroviaria arresta un trentanovenne armato con una spranga di ferro in stazione Porta Nuova Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Dalla questura di Verona comunicano che, dutante la giornata di lunedì scorso, il personale della polfer delladihato un cittadino di origine marocchina di 39 anni per «minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale». In base a quanto si apprende, i poliziotti

