Il ministro Giuli revoca l’incarico del capo di Gabinetto di Sangiuliano: “Venuta meno la fiducia” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha deciso, a sorpresa, di revocare la nomina di capo di Gabinetto al consigliere Francesco Gilioli. Sui motivi il MiC non ha fornito molti dettagli ma si è limitato a rendere noto che è "venuto meno il rapporto fiduciario" tra i due. Fanpage.it - Il ministro Giuli revoca l’incarico del capo di Gabinetto di Sangiuliano: “Venuta meno la fiducia” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ildella Cultura Alessandroha deciso, a sorpresa, dire la nomina didial consigliere Francesco Gilioli. Sui motivi il MiC non ha fornito molti dettagli ma si è limitato a rendere noto che è "venutoil rapporto fiduciario" tra i due.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Giuli - quella del ministro della Cultura non è una "supercazzola" - L'opposizione e la grande stampa hanno trattato il suo discorso programmatico come un vaniloquio. Ma parla di temi reali come il rapporto tra modernità e tecnologie e andrebbe preso sul serio, ci dicono due filosofi (di sinistra). (Wired.it)

Giuli - social scatenati sul discorso del ministro : incomprensibile o visionario? - “Di fronte a questo cambiamento di paradigma, la quarta rivoluzione epocale della storia delineante un’ontologia intonata alla rivoluzione permanente dell’infosfera globale, il rischio che si corre è duplice e speculare”. Foto Ansa/Fabio FrustaciI sostenitori di Giuli Nonostante le numerose critiche, Giuli ha anche ricevuto sostegno da parte di alcuni esponenti del mondo culturale e politico, che ... (Velvetmag.it)

Renzi attacca Giuli al Question Time : "Ma come parli?" - il ministro : "Adeguerò il mio eloquio alle sue capacità cognitive" - VIDEO - Ha cominciato il senatore e leader di Iv: "Il dottor Tagliaferri non ha alcuna esperienza manageriale, quella che ci vende sul Cv è robetta, ha come grande pregio agli occhi di chi lo ha nominato quello di essere st . Primo scontro tra Renzi e il neo ministro Alessandro Giuli durante il question time. (Ilgiornaleditalia.it)