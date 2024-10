"I vigili non picchiarono lo spacciatore": chiesta l'archiviazione per sette agenti della locale (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il pubblico ministero Luca Monteverde ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta che vede indagati sette agenti della polizia locale di Genova per falso e lesioni ai danni di uno spacciatore senegalese, arrestato lo scorso gennaio.Nell'ambito dell’operazione, gli agenti, secondo le accuse Genovatoday.it - "I vigili non picchiarono lo spacciatore": chiesta l'archiviazione per sette agenti della locale Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il pubblico ministero Luca Monteverde ha chiesto l'dell'inche vede indagatipoliziadi Genova per falso e lesioni ai danni di unosenegalese, arrestato lo scorso gennaio.Nell'ambito dell’operazione, gli, secondo le accuse

