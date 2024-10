Guasto a un treno sulla linea Bari-Pescara: ritardi e cancellazioni (Di venerdì 11 ottobre 2024) Treni in ritardo e disagi per i viaggiatori lungo la linea Bari-Pescara: dalla tarda mattinata di oggi 11 ottobre la circolazione sui binari risulta fortemente rallentata a causa, si legge sul sito Viaggiatreno di Trenitalia, di "un inconveniente tecnico a un treno". Sul posto sono in corso gli Foggiatoday.it - Guasto a un treno sulla linea Bari-Pescara: ritardi e cancellazioni Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Treni in ritardo e disagi per i viaggiatori lungo la: dalla tarda mattinata di oggi 11 ottobre la circolazione sui binari risulta fortemente rallentata a causa, si legge sul sito Viaggiadi Trenitalia, di "un inconveniente tecnico a un". Sul posto sono in corso gli

Guasto sulla linea Bari-Foggia - ritardi nella circolazione dei treni - La circolazione ferroviaria sulla linea Bari-Foggia è rallentata dalla prima mattina per un guasto all'infrastruttura nei pressi di Barletta. Lo comunicato, in una nota, l'azienda Ferrovie dello Stato Italiane spa. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, subito intervenuti sul posto, hanno... (Baritoday.it)

Guasto tra San Vito dei Normanni ed Ostuni : linea Lecce-Bari - treni in forte ritardo Da stamattina - Aggiornamento – ore 11:45 La circolazione è ancora rallentata per un guasto alla linea tra San Vito dei Normanni e Ostuni, in corso l’intervento dei tecnici. . I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti. Seguono aggiornamenti. . (Noinotizie.it)