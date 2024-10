Greta Thunberg a Milano per il Fridays for Future (Di venerdì 11 ottobre 2024) (LaPresse/AP / CorriereTv) – C’è anche Greta Thunberg alla manifestazione dei Fridays for Future che oggi ha interessato Milano con partenza da largo Cairoli. Leggi anche › Greta Thunberg e il polpo. Iodonna.it - Greta Thunberg a Milano per il Fridays for Future Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) (LaPresse/AP / CorriereTv) – C’è anchealla manifestazione deiforche oggi ha interessatocon partenza da largo Cairoli. Leggi anche ›e il polpo.

Milano - anche Greta Thunberg al corteo dei Fridays for future - Di fronte all’Istituto Cavalieri, scuola superiore professionale con diversi indirizzi, hanno invece esposto uno striscione contro i progetti di alternanza scuola lavoro. C’era anche Greta Thunberg alla manifestazione dei Fridays for Future a Milano di venerdì 11 ottobre. Israele ha attaccato ancora in Libano ampliando la distruzione di territori che diverranno cenere e poi terreno per le ... (Lettera43.it)

Il discorso integrale di Greta Thunberg al corteo Fridays for Future di Milano - Milano – Un appassionato discorso sulle ingiustizie del mondo, quello pronunciato da Greta Thunberg, a Milano per il corteo Fridays for Future, oggi dedicato non solo alla lotta al cambiamento climatico ma anche alla Palestina. Sono tutte crisi interconnesse che si rafforzano a vicenda e portano a sofferenze inimmaginabili. (Ilgiorno.it)

C'è anche Greta Thunberg alla manifestazione dei Fridays for Future che oggi ha interessato Milano con partenza da largo Cairoli. "Stop Genocide, Stop Ecocide" si legge su uno striscione in testa al corteo. Greta, che ha sfilato indossando una kefiah, torna a Milano per una manifestazione dopo tre anni.