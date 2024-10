Grande Fratello, Amanda Lecciso affronta Helena Prestes: "Mi sono sentita pugnalata" (VIDEO) (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nella Casa del Grande Fratello arriva il confronto tra Helena Prestes e Amanda Lecciso: le due concorrenti decidono chiarire le loro precedenti incomprensioni. Comingsoon.it - Grande Fratello, Amanda Lecciso affronta Helena Prestes: "Mi sono sentita pugnalata" (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nella Casa delarriva il confronto tra: le due concorrenti decidono chiarire le loro precedenti incomprensioni.

