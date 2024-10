Endless Love Anticipazioni 12 ottobre 2024: Nihan in preda al panico, Emir sta per uccidere Deniz! (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 12 ottobre 2024 su Canale 5 rivelano che Emir è pronto a gettare Deniz giù da una scogliera! Comingsoon.it - Endless Love Anticipazioni 12 ottobre 2024: Nihan in preda al panico, Emir sta per uccidere Deniz! Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ledella Puntata diin onda il 12su Canale 5 rivelano cheè pronto a gettaregiù da una scogliera!

Endless Love - anticipazioni puntate dal 12 al 18 ottobre 2024 : Kemal a un passo dalla verità su Deniz (ma Asu manda a monte il suo piano) - Soydere giurerà così amore eterno a Nihan, ma lei non riuscirà a contraccambiare i suoi sentimenti a causa del timore di ciò che il marito potrebbe fare alla piccola Deniz. La donna non potrebbe mai compiere un’azione che possa mettere in pericolo sua figlia. Endless Love, cos’altro accadrà nella soap turca di Canale 5? Ayhan entrerà in possesso di un documento che riporterà una presunta ... (Superguidatv.it)

