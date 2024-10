Debutto casalingo per i Baskers contro la Sutor Montegranaro (Di venerdì 11 ottobre 2024) Debutto casalingo per i Baskers Forlimpopoli. Sabato alle 18, al Pala Dimensione Vending i galletti sfideranno la Sutor Montegranaro, storica compagine marchigiana. I ciabattini, con addirittura otto anni di massima serie alle spalle e due quarti di finale playoff, tengono ancora viva l’enorme Forlitoday.it - Debutto casalingo per i Baskers contro la Sutor Montegranaro Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)per iForlimpopoli. Sabato alle 18, al Pala Dimensione Vending i galletti sfideranno la, storica compagine marchigiana. I ciabattini, con addirittura otto anni di massima serie alle spalle e due quarti di finale playoff, tengono ancora viva l’enorme

