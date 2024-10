David, perché l’Inter ti cerca così tanto? Ci sono 3 validi motivi – TS (Di venerdì 11 ottobre 2024) Per Jonathan David l’Inter è pronta a sfidare le grandi d’Europa. Il centravanti canadese, seguito ormai da diversi anni dalla dirigenza interista, piace per tre motivi. SEGUITISSIMO – Insomma, David all’Inter piace, eccome. Il centravanti canadese è un pupillo del duo Piero Ausilio-Dario Baccin, i quali lo seguono con attenzione da almeno due anni. Ovvero da quando, in casa nerazzurra, sottolinea Tuttosport, si è scatenato il tourbillon di attaccanti che si sono alternati nel reparto offensivo di Simone Inzaghi dal 2022 in poi. Sul giocatore, che andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2025, ci sono diversi top club: in Italia, non solo l’Inter, ma anche Juventus, Milan e Napoli. In giro per l’Europa, oltre alle inglesi, anche l’Atletico Madrid. Inter-news.it - David, perché l’Inter ti cerca così tanto? Ci sono 3 validi motivi – TS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Per Jonathanè pronta a sfidare le grandi d’Europa. Il centravanti canadese, seguito ormai da diversi anni dalla dirigenza interista, piace per tre. SEGUITISSIMO – Insomma,alpiace, eccome. Il centravanti canadese è un pupillo del duo Piero Ausilio-Dario Baccin, i quali lo seguono con attenzione da almeno due anni. Ovvero da quando, in casa nerazzurra, sottolinea Tuttosport, si è scatenato il tourbillon di attaccanti che sialternati nel reparto offensivo di Simone Inzaghi dal 2022 in poi. Sul giocatore, che andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2025, cidiversi top club: in Italia, non solo, ma anche Juventus, Milan e Napoli. In giro per l’Europa, oltre alle inglesi, anche l’Atletico Madrid.

