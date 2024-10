Donnapop.it - Chi è Ivan Granatino? Tutto sul cantante: dal padre alle canzoni

Leggi tutta la notizia su Donnapop.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024)è uno dei protagonisti della scena musicale italiana, noto per il suo stile unico che mescola vari generi e per le sue collaborazioni con alcuni dei più grandi esponenti della musica urban e hip hop in Italia. Nato a Caserta,ha sviluppato sin da giovane una passione profonda per la musica, in gran parte grazie all’influenza di suo, un interprete di musica classica napoletana. Questa connessione con le sue radici napoletane ha giocato un ruolo cruciale nella sua formazione artistica, maha sempre cercato di andare oltre i confini tradizionali, fondendo diversi stili musicali come pop, rock e hip hop.