Bronson Reed | solo parole di stima per Paul Heyman Il suo lavoro con i promo è incredibile!

(Di venerdì 11 ottobre 2024)ha recentemente messo in “stand-by” il suo personaggio sullo schermo per inviare un messaggio affettuoso a. Il “Wiseman” di Roman Reigns ha pubblicato delle storie su Instagram per riconoscere ledi apprezzamento dinei suoi confronti.è uno dei più grandi manager nella storia della World Wrestling Entertainment. Ha contribuito a elevare alcuni dei nomi più importanti nel mondo del wrestling, tra cui Brock Lesnar, CM Punk e Roman Reigns. Molte stelle hanno parlato molto bene die di come abbiano ricevuto consigli da lui che hanno completamente cambiato la loro carriera. Durante una recente conversazione con Chris Van Vliet su “INSIGHT”, ancheha elogiato il membro della WWE Hall of Fame, rivelando come si rivolga adi tanto in tanto per chiedere consigli.