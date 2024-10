Superguidatv.it - Biagio Izzo e Massimo Bagnato imitano Al Bano e Romina a Tale e Quale Show 2024 – Video Rai

Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Questa sera durante la quarta puntata di, programma del venerdì sera condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai Uno,Al. Ecco l’esibizione andata in onda quesa sera.AlRai Tra i concorrenti che si sono esibiti questa sera c’è da notare l’esibizione dicheAl, cantando dal vivo. La base parte,la ferma subito perché non vede gli scalini ed ha paura di scapicollare a terra. Dopo l’esibizione Cristiano Malgioglio commenta dicendo: “era meglio non guardarla e non sentirla cantare. Al? Non lo so“. Questa esibizione non fa rimpiangere le imitazioni di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli degli sorsi anni.