Beautiful anticipazioni del 12 ottobre, Steffy rivela a Liam la sua convinzione: "Hope è attratta da Thomas"

Ecco le anticipazioni di quello che vedremo nelle puntate della soap americana che andranno in onda domani alle 13:40 circa su Canale 5: anche questo sabato è previsto un doppio episodio. Sabato 12 ottobre torna Beautiful alle 13:40 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che Steffy invita Liam a un confronto sincero con Hope. La soap americana è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, la saga dei Forrester è trasmessa su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

anticipazioni di Beautiful: Taylor accusa Brooke di non essere stata sincera su suo figlio

La situazione tra Hope, Liam e Thomas continua a peggiorare, alimentata da sospetti e incomprensioni.

