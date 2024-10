Oasport.it - ATP e WTA Finals 2024: Italia qualificata in tutti i tornei di singolare e doppio! La situazione dei ranking

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Si sta per chiudere un’annata storica per il tennisno, come non se ne sono fondamentalmente mai vissute. A livello ATP il numero 1 del Mondo, Jannik Sinner, e due Slam in bacheca, nonché le due finali sempre Slam di Simone Bolelli e Andrea Vavassori. A livello WTA, l’accoppiata di finali Roland Garros-Wimbledon di Jasmine Paolini, salita fino al numero 5 e oro olimpico con Sara Errani. Perquesti nomi c’è un comune denominatore: le, sebbene in luoghi diversi (per gli uomini a Torino, per le donne a Riyadh). Andiamo a vedere con ordine com’è ladi classifica, con particolare riferimento alle Race. RACE ATPIn questo caso Jannik Sinner, qualunque cosa succeda, è fondamentalmente al sicuro.